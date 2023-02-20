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Ред ОС

Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций подробнее


# Сертифицирована ФСТЭК России №4060 от 12.01.2019 г

# включена в реестр Минцифры России №3751

Совместимость

Программа тестирования на совместимость оборудования и программного обеспечения позволяет РЕД ОС работать с широким перечнем решений российского и зарубежного рынка
Таблица совместимости

Конфигурации

Рабочая станция

  • Интуитивно понятный интерфейс рабочего стола
  • Офисные приложения
  • Браузеры
  • Приложения для работы мультимедиа
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Сервер

  • Построение домена на базе FreeIPA и Samba DC
  • Централизованное управление ИТ-инфраструктурой
  • Кластеры высокой доступности
  • Программно-определяемая система хранения данных
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РЕД Виртуализация

Решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой.

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Техническая поддержка

Три уровня технической поддержки:
базовый, стандартный и расширенный

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Новости

Loginom совместима с РЕД ОС
#Новости
Loginom совместима с РЕД ОС
9 февраля 2023

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Условия для авторизации учебного центра

  1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
  2. Наличие штатного или внештатного сотрудника, являющегося «Сертифицированным преподавателем РЕД СОФТ» по соответствующему курсу.
  3. Наличие учебных классов, оборудования и программного обеспечения, необходимых для проведения занятий.

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