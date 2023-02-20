Ред ОС
Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций подробнее
Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций подробнее
# Сертифицирована ФСТЭК России №4060 от 12.01.2019 г
# включена в реестр Минцифры России №3751
Решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой.
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Три уровня технической поддержки:
базовый, стандартный и расширенный